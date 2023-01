Sarah, Fana bongga collab: Regine pagliliyabin ABS-CBN stage

Super excited na ang mga fan ni Regine Velasquez, dahil nabalitaan nilang pasisiklabin ng idol nila ang stage “ASAP Natin ‘To” sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Eh, nandiyan pa ang mga bigating world-class act mula sa mga Kapamilya star.

Kaabang-abanga nga ang bonggang 35th showbiz anniversary celebration ng Asia’s Songbird, kasama sina Gary Valenciano, Martin Nievera, Zsa Zsa Padilla, Erik Santos, Angeline Quinto, Klarisse de Guzman, Darren, Jason Dy, Elha Nympha, Fana, Sheena Belarmino, Lara Maigue, Janine Berdin, JM Yosures, Khimo Gumatay, Reiven Umali, Anji Salvacion, Kice, Lucas Garcia, Enzo Almario, Gello Marquez, Shanaia Gomez, Bryan Chong, Ann Raniel, MNL48, Moira dela Torre with special guests Dulce, Jamie Rivera, at Janno Gibbs.

Magliliyab din ang dancefloor sa mainit-init na sorpresa ng OG ASAP dance royalties na si Shaina Magdayao, na sasabayan din ng pasabog na duet nina Gary V. at Martin.

Tuloy-tuloy rin ang tapatan nina Chie Filomeno at Regine Tolentino sa “Clash Dance,” at sa ’80s sayawan nina Enchong Dee at Maris Racal kasama ang UAAP Season 85 cheer dance champions na NU Pep Squad.

Sanib-pwersa rin ang P-Pop acts na MNL48, PHP, G22, VXON, Fourth Impact, at Dream Chasers ng “Dream Maker” para maghatid ng proudly Pinoy treats kasama sina Vina Morales, Krystal Brimner, at ang buong ASAP family.

Bongga rin ang swabeng acoustic session nina JM de Guzman, Janine Berdin, Kice, Angela Ken, Ice Seguerra, pati ang divas biritan nina Zsa Zsa, Regine, Nina, Frenchie Dy.

At siyempre, may fresh collab ang pambansang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo kasama si Fana, habang may bigating 45th anniversary celebration din si Louie Ocampo kasama sina Alexa Ilacad, Anji, Klarisse, Ann Raniel, Bryan, Lucas, at Reiven. (Rb Sermino)