Pia walang suporta kay Miss U-PH

Wala pang balak si Pia Wurtzbach na umuwi ng Pilipinas mula London, dahil super enjoy pa siya na kasama ang dyowang si Jeremy Jauncey.

“Still here,” sabi ni Pia sa photo na ang background ay London Eye.

Nagtatanong na nga ang mga netizen kay Pia kaugnay sa Miss Universe 2022.

@jeanduya, “Go to Nola now Darna needs your reinforcement.”

@harvey.villanueva_, “Are you going to attend the 71st MU?”

Napansin ng ibang fan na walang post si Pia tungkol kay Celeste.

@alekssyou, “Mamiii wala bang pa post na “I pray Celeste to win the universe” just like you did with Catriona’s hahaha.”

Talbog pa raw ni MJ Lastimosa si Pia dahil nasa New Orleans na ito bago pa ang preliminary at panay-panay rin ang post nito tungkol kay Celeste para ipanawagan sa mga kapwa Pilipino na suportahan ang ating kandidata.

Anne lusaw puso sa drama ng ina

Lusaw sa kasiyahan si Anne Curtis mula sa kanyang nanay na si Mommy Carmen Curtis-Smith dahil sa pagmamahal nito kay Dahlia.

Binahagi ni Anne sa tweet ang larawan ng Dahlia flower na ayon sa kanya ay nakatanim sa garden ng kanyang nanay sa Australia.

Maraming klase ng Dahlia ang nakatanim sa hardin ng ina, bilang pagpapakita ng pagmamahal ni Mommy Carmen sa kanyang apo.

“Ang obsession. Different kind of Dahlia flowers all planted in mama’s garden @camcurtissmith @melbourne Victoria, Australia,” sabi ni Anne.

Sa Instagram ni Mommy Carmen ay masisilip ang iba’t ibang kulay at klase ng Dahlia.

Sabi ni Anne, season na ngayon ng Dahlia sa Australia kaya namumukadkad na ang mga ito.

Cortesi at ina pinaiyak mga fan

Number 1 trending sa Twitter si Celeste Cortesi dahil sa mga post ng mga netizen sa buong mundo ng mga kaganapan sa 71st Miss Universe.

Bongga nga ang performance niya sa preliminary competition, na humakot talaga ng atensyon ang “Darna” costume. At ngayon ay nag-viral naman panakaw na pagyakap niya sa kanyang ina nang makita niya ito sa lobby ng hotel.

Pinakita ang eksena sa tweet ni Dyan Castillo, na habang naglalakad ang Philippine representative ay bigla itong lumabas sa pila at nilapitan ang kanyang nanay at agad na niyakap.

Nagulat ang coordinator ng pila kaya nilapitan si Celeste para pabalikin agad sa pila.

“That’s my mom! That’s my mom! That’s my mom!” sabi ni Celeste sa handler nila.

Naluha ang mga netizen sa drama scene na nasakihan nila na parang serye.

“Best moment. Celeste hugging her mom and beso with her boyfie,” sabi ni Dyan.