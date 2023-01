PH, China sosyo sa pangingisda sinopla ng Pamalakaya

Tinanggihan ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) ang napaulat na pakikipagsosyo ng China sa mga fishing village sa bansa nitong Sabado.

“Even without the benefit of our scrutiny, we know that nothing beneficial for Filipino fishers could come out from China’s proposed partnership with local fishing villages,” batay sa pahayag ng Pamalakaya.

Sinabi ni National Security Adviser Clarita Carlos noong Biyernes ang posibilidad na pakikipagtulungan ng China sa grupo ng mga mangingisda sa Pilipinas, at idinagdag na ito ay kabilang sa mga bagay na iminungkahing itatag ang kapayapaan at resolusyon sa hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos sa Beijing.

Sinabi ng Pamalakaya na ano mang kasunduan sa China ay hindi tatanggapin ng mga mangingisdang Pilipino na direktang biktima ng pananalakay nito.

Noong 2019, lumubog ang isang sasakyang pandagat ng Pilipinas dahil sa pagbangga ng isang barko ng China sa West Philippine Sea (WPS), na nagdulot ng panganib sa buhay ng 22 mangingisda.

Matagal nang nahaharap ang Pilipinas at China sa isang maritime dispute habang patuloy na iginigiit ng Beijing ang malawakang pag-angkin nito sa South China Sea, kung saan nasa loob ang WPS.

Patuloy umanong binabalewala ng China ang isang makasaysayang desisyon ng arbitral noong 2016 na nagdedeklara sa mga makasaysayang claim nito sa halos buong South China Sea bilang walang legal na batayan.

Dagdag pa ng Pamalakaya, ang katatapos na desisyon ng Korte Suprema laban sa Joint Marine Seismic Undertaking ay dapat magsilbing babala sa administrasyong Marcos sa pagpasok ng anumang kasunduan sa China na maaaring magpasulong sa presensya nito sa ating teritoryo. (Dolly Cabreza)