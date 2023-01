Pasaklolo sa pribadong sektor! PBBM aminadong talamak smuggling

Nagpasaklolo si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa pribadong sektor kaugnay sa kanyang planong paigtingin ang kampanya ng gobyerno laban sa laganap na smuggling sa bansa.

Sa pakikipagpulong sa Private Sector Advisory Council (PSAC) sa Malacañang ay nagpahayag umano ng pagkadismaya si Marcos dahil sa kabila nang pagsusumikap ng gobyerno na masugpo ang smuggling ay patuloy pa rin ang pagpupuslit ng mga produkto.

“To be brutally frank about it, we have a system but they are not working. The smuggling here in this country is absolutely rampant. So it does not matter to me how many systems we have in place, they do not work,” pahayag ni Marcos sa PSAC.

“So we really have to find something else. We cannot continue to depend on these systems, which have already proven themselves to be quite ineffective,”dagdag ni Marcos.

Sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil na gusto ni Marcos na magkaroon ng reporma sa pamamagitan ng pagsasaayos sa ahensya o pagbuo ng panibagong ahensiya.

Nais umano ni Marcos na maging mas madali ang transaksyon, maging mura at maayos.

Nalaman na ang pagbubukas ng database sa Bureau of Customs at Department of Agriculture ay isa sa rekomendasyon sa naganap na pulong ni Marcos at PSAC. (Juliet de Loza-Cudia)