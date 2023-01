TALAS-SALITAAN,

JOSELITO D. DELOS REYES

Kapag nangangako tayo, inaako natin ang tungkuling tuparin ito. Dahil ang salitang nasa ubod ng ‘pangako’ ay ‘akò’. Iba ang ‘akò’ sa mas popular na salitang ‘ako’. Ang ‘akò’ na binibigkas natin nang may impit sa dulo ay maaaring isalin bilang ‘claim’ sa Ingles. Halimbawa ang pangungusap na ‘Inaakò ko ang kamalian’. Maaaring inaamin, inaangkin, sinasarili ang kamaliang nagawa.

Hindi ba ganiyan tayo kapag nangangako? Tutuparin dapat natin sa abot ng makakaya. Inaako natin ang mga dapat gawin nang tama matupad lamang ang ipingako. Hindi natin iniaasa sa iba. Tayo ang may pananagutan. Kaya nga mahirap magbitaw ng pangako. Iniingatan natin dahil kapag hindi natin nagawa, may malaking tsansang hindi na tayo paniniwalaang muli. Sasabihin, napako ang pangako. Hindi natupad, o dahil nga napako, hindi na umusad. Nakapako na.

Pinahahalagahan natin ang pangako. Hindi dapat basta-basta binibitawan. Maaaring sabihing gagawin ang isang bagay. Tutuparin. Pero para ipangako, may bigat, may diin. Walang ibang puwedeng mangyari. Matutupad dapat. May pananagutan. May dapat akuin.

Kaya nga sa pelikula, para bigyang diin ang isang tagpo, mangangako ang isang tauhan. Pangako na babalikan ang minamahal kahit ano ang mangyari. Pangako na magbabago ng buhay mula sa nakasanayan. Pangako na ipaghihiganti ang sino man. Pangako na hindi na magmamahal muli. At para lalong sumidhi ang istorya, haharangan ng maraming pagsubok ang tauhan para hindi matupad ang kaniyang pangako.

Sa totoong buhay, hindi tayo madaling nagbibitaw ng pangako. Siguro, sa isa o dalawang pagkakataon, mangangako tayo pero itong pangako ay alam nating matutupad natin agad. Kung baga, nangako tayong gagawin dahil alam nating madali nating matutupad. Hindi tayo basta-basta bibitaw ng pangako kung alam nating mahirap itong matupad.

Nangangako tayo minsan lalo’t may kasiguraduhan ang pagtupad. Lalo kung ito ay tungkol sa ating kabuhayan, sa trabaho. Lalong-lalo kung tungkol sa ating minamahal.

Kung tayo naman ang pinangangakuan, mas umaasa tayong matutupad. Nababawasan ang pagdududa kesa sabihing, halimbawa, sisikaping pumunta sa isang pagpupulong. Kapag narinig natin na sisikapin, parang may malaking bahagi ng ating damdamin ang naglalaan na baka hindi siya makarating. Iba kapag sinabing ‘pangakong makakarating’. Sigurado. Kaya kampante tayo.

Mas madali kasing paniwalaan talaga ang pangako. Kaya naman mas madaming naniniwala kapag sinabi ito ng isang politiko habang nangangampanya. Pangako, ipapagawa ang ganito o ganoong daan at imprastraktura. Pangakong tutugunan ang matagal nang problema. Pangakong ibababa ang presyo ng pangangailangan. Mangangako para iboto.

Ang dali nating mahulog sa patibong ng pangako ng politiko. Kapag nasa kapangyarihan na at tinanong natin ang kaniyang mga pangako, isa-isa nang ilalabas ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa ang kaniyang pangako. Nariyang sisihin ang kaniyang kalaban sa politika, sisihin ang pondong hindi ibinigay, ilabas ang mga nakagalit na kapwa politikong nangako rin naman.

Pagkatapos ng lahat, walang aakò sa kanilang pangako. Hanggang sa susunod na kampanya na mangangako na naman. Ang masakit, paniniwalaan na naman hanggang sa manalo muli. Paulit-ulit. At wala naman tayong kadala-dala.

