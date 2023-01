Pagtulad sa mga bata

Ngayong Linggo ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Sto. Niño. Kilala tayong mga Pilipino sa ating debosyon sa Banal na Sanggol. Sadyang malalim at laganap ang ating pamimintuho sa Kanya kaya’t binigyan ang PIlipinas ng kaukulang pahintulog ng Roma na ipagdiwang ang Pistang ito tuwing Ikatlong Linggo ng Enero.

Turo ng Simbahan ang Sto. Niño ay si Kristo na nagpakumbaba at naging bata, lumaki, nagkagulang at sa pagtatapos ay nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ani Bishop Teodoro Bacani, Jr: “The Sto. Niño is God who became little for us, the God who humbled himself. In this way he reversed the way of human pride.”

Ang nasabing Pista ay paanayaya sa tanan, giit ng Iglesya, upang alamin ang hiwaga ng pagkabata. Paliwanag ng Simbahan-nangangahulugan ito ng pagtatataglay ng isang kaloobang bukas sa banal na kalooban ng Diyos nang walang pasubali o pag-iimbot gayundin ang paglilingkod natin sa Panginoon at sa ating mga kapwa.

Bilang mga Kristiyano, bilib tayo sa prinsipyo ng itinuro ni HesuKristo na ang tunay na kadakilaan ay nasa mga mapagpakumbaba. Sa simula’t simula pa, ito ang tumatayong patakaran ng Diyos at nagsisilbing susi ng Langit. Sa buong kasaysayan napatunayan natin na ibinababa ng Diyos ang mga nagpapakataas at itinataas ang mga mababa ang loob (Mateo 23:12)

Sa Ebangahelyo ngayong Linggo (Mt 18:1-5 ) isang bata ang ginawang huwaran ng Panginoon sa mga alagad na nagtanong kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Malinaw ang sagot ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos!”

Bata ang ginamit na modelo ni Hesus dahil sa kanilang kababaang-loob, kawalan ng kamalayan sa paggawa ng masama at sa tunay at lubos na pananalig at pagtitiwala. Nasa pagiging payak samakatuwid ang pinakasiguradong paraan upang mapabilang sa mga pinagpala ng langit.

Ngayong Pista ni Sto. Niño ibinibigay sa atin ng Panginoon mismo ang halimbawa ng mga bata upang tayo ay tunay na pagharian ng Diyos. Hindi kumilos o umasta katulad ng mga bata ang tinutukoy ni Kristo. Manapa, ang maipahayag at maisabuhay ang mga magagandang katangian nila na hindi dapat nagkukulang sa atin.

Hilingin natin kay Sto. Niño ngayong araw na pangalagaan tayo sa ating pananampalataya. Makasunod nawa tayo sa Kanya upang tayo ay maiadya sa masama at kapahamakan. Magtiwala nawa tayo są dakilang pag-ibig ng Diyos bilang kanyang mga sanak. Magkaraoon nawa tayo ng kababaang loob, malinis na puso at wagas na katapatan sa pananalig tulad ng mga bata upang tayo ay mapabilang sa mapapalad na pinaghaharian ng Diyos.

Pit Señor Santo Niño, pagpalain Mo po kami!