P1.3M shabu mula South Africa buking sa body massager

Naharang ng mga awtoridad ang tangkang pagpuslit sa bansa ng mahigit P1.3 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu mula sa South Africa matapos itong ideklarang ’tissue massager’ sa isang controlled delivery operation sa Dasmarinas City, Cavite nitong Biyernes ng gabi.

Naaresto sa nasabing operasyon ng Philippine Drug Enforcement Group (PDEG)-Intelligence and Foreign Division Liaison, Ninoy Aquino International Airport- Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) ang tumanggap ng nasabing pakete na si Georgette Elio, binata, ng Indiana st., North 1, San Marino City Subd., Dasmariñas, Cavite.

Nakadeklara bilang tissue massager ang pakete na naglalaman ng apat na carbon paper, apat na foil pouch kung saan nakasiksik ang nasa 200 gramo ng umano’y shabu at may street value na P1,360,000, asul na clipboard, isang Philippine Passport, cellular phone at resibo ng pakete.

Galing ang kontrabando sa isang Thea Kruger ng 209 Grosvenor Road, 0083 Hatfield, South Africa.(Gene Adsuara)