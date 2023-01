Mga pambato ng ‘Team Lakay’ mananalasa sa SEA Games

ISASALANG ng apat na National Sports Association ang pinakamahuhusay na mixed martial artists sa pangunguna nina Team Lakay fighters Jeremy “Juggernaut” Pacatiw at Danny “King” Kingad, gayundin si 2019 Manila Games Combat Sambo champion Mark “Mugen” Striegl para sa sport event na Kon Bokator sa darating na 32nd SEA Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Magtutulong-tulong ang apat na NSAs na kinabibilangan ng Samahang Kickboxing ng Pilipinas (SKP), PhilSilat Sports Association Inc (Pencak Silat), Pilipinas Sambo Federation Inc. at Muay Association of the Philippines (MAP) upang bumuo ng tinawag na “Unity in Combat Sports” para sa isang matibay na koponang susubok na humakot ng medalya sa bagong martial arts event na inilagay ng host country.

Ayon kay SKP secretary-general Atty. Wharton Chan, napagdesisyunan nilang hatiin ang bilang ng mga national athlete sa apat na NSA upang mabigyan ng pagkakataon ang ibang combat events na makalahok sa biennial competition

“Gusto naming makalaro ang lahat para mabigyan ng chance ang ibang makapag-particpate, ” pahayag ni Chan. (Gerard Arce)