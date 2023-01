Meagan Elizabeth Co Say humabol ng ginto sa fencing

DINAGDAGAN ni Meagan Elizabeth Co Say ang Philippine cadet fencing team na sumungkitnng kabuuang dalawang ginto, isang pilak at isang tansong medalya sa huling araw ng SEAF Federation Championships sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Nakuha ni Co Say ang gintong medalya sa women’s saber nang talunin ang second seed na si Perada Limsakul ng Thailand.

Si Co Say, na nagposte ng apat na panalo at isang talo sa pooling at nasungkit ang top seeding sa knockout round, ay nilampasan ang dalawa pang Thai na kalaban at kapwa Pinay na si Ivana Cordelea para umabante sa final.

Nasungkit din ng senior at junior women’s epee bronze medalist na si Alexa Larrazabal ang unang gintong medalya sa cadet division sa 15-10 panalo laban sa kapwa Pinay na si Ashley Mae Michelle Harrison.

Ang Cambodia SEA Games-bound Larrazabal ay winalis ang lahat ng kanyang anim na laban sa pool eliminations at hinarang ang tatlong kalaban sa knockout round bago ang finals.

Nakuha ni Hannah Belarmino ang bronze sa women’s foil, habang ang pilak ay napanalunan nitong Huwebes ng gabi ni Joseph Anthony Godbout sa men’s epee. (Lito Oredo)