Justin Brownlee, Ginebra lahat itataya sa Game 7

Laro ngayong Linggo: (Philippine Arena) Do-or-die Game 7 Finals

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Serye tabla, 3-3)

TODO na ang natitirang lakas ng Ginebra at Bay Area sa Game 7 ng PBA Commissioner’s Cup Finals ngayong araw.

Pagkatapos ng laro sa Philippine Arena sa Bocaue, sa harap ng inaasahang higit 50,000 crowd ay may kokoronahan nang kampeon ng midseason tournament.

Bukod sa usual suspects ng Gin Kings na sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, Christian Standhardinger at LA Tenorio, buhos na rin sina Stanley Pringle, Jamie Malonzo at Japeth Aguilar.

Hindi pa nagpapakita sa serye si Jeremiah Gray, may iniinda sina Aguilar at Tenorio.

Hindi pa rin 100 percent si Pringle.

“Bahala na. Game 7, it’s a 50-50 chance so we’ll see kung ano mangyayari,” giit ni Tenorio pagkatapos ng series-tying 87-84 win ng Dragons noong Miyerkoles sa Game 6.

Galing din sa injuries ang mga pamato ng Bay Area na sina Myles Powell, Hayden Blankley at Glen Yang.

“Sunday, bigay na lahat ‘yan,” dagdag ni LA. “Walang magagawa, laban na ‘yan.”

Abot-kamay na ng crowd favorites ang korona noong huli, abante ng pito sa kalagitnaan ng fourth quarter pero naubusan. Walang humpay na takbuhan ang ikakasa ng Gins mula opening tipoff hanggang final buzzer.

“Siguro, kaya din umabot ng Game 7 kasi both teams are really playing great basketball. Sa Game 7, we’ll see,” giit ng Tinyente ng Ginebra.

“Hopefully hindi na maulit ‘yung slow start namin, ‘di namin puwede gawin ‘yun against that Bay Area team na bigyan sila ng early rhythm. From the start pa lang, we’ll be aggressive.” (Vladi Eduarte)