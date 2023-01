Jordan Clarkson sabik muling isuot uniporme ng Gilas ‘Pinas

SUPER excited na ang Utah Jazz star na si Jordan Clarkson na muling isuot ang uniporme ng Pilipinas sa pagho-host ng banss sa FIBA Basketball World Cup ngayong taon.

Sinabi ng Filipino-American na handa siyang kumatawan muli sa kanyang bansa.

Sa online press conference kasama ang local media, ibinahagi ni Clarkson na isa sa kanyang layunin ngayong taon ay makasama ang Gilas sa paparating na FIBA World Cup 2023 sa Agosto 25 hanggang Setyembre 10.

“I haven’t talked much with anybody but that’s in the future plans. It’s coming up in the summer so I’m getting prepared for that as well. [To see] my family and my team, I’m excited for that,” sagot nito matapos tanunging ukol sa kanyang muling paglalaro para sa national team.

Ang dating NBA Sixth Man of the Year ay naglaro na para sa Gilas noong 2018 Asian Games bago gumawa ng kanyang debut sa isang larong sanctioned ng FIBA laban sa Lebanon at Saudi Arabia noong Agosto ng nakaraang taon.

Nagtala ito ng 27 at 34 puntos laban sa Lebanon at Saudi Arabia, ayon sa pagkakabanggit.

“Things are gonna get real good, definitely we’ll try to win. I think we got a great group of guys – Kai (Sotto), Dwight (Ramos), everybody that I played with this summer,” sabi ni Clarkson. (Lito Oredo)