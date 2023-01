Jack Nicholson ayaw lumabas ng mansion

Worried ang mga kaibigan ng Hollywood actor na si Jack Nicholson dahil matagal na raw nilang hindi nakikita ito at hindi raw ito lumalabas ng kanyang mansyon sa Beverly Hills.

Hinala nila ay naging isang recluse na ang 85-year old actor dahil sa posibleng sakit nito na dementia.

Huli raw nilang nakita in public ang three-time Oscar winner ay noong October 2021 noong manood ito ng Lakers game sa Staples Center in Los Angeles kasama ang anak niyang si Ray. Simula noon ay hindi na raw nila itong nakita in public.

Ayon sa isang source, ayaw daw lumabas ng aktor sa magarang mansyon nito na binili niya sa yumaong kaibigang si Marlon Brando noong 2005 sa halagang $5 million. Meron itong 3,303-square-foot property at ang mansion ay may four bedrooms, three bathrooms, and a swimming pool.

Sey ng anak ng aktor na si Ray, ayaw na raw makipag-socialize ng kanyang ama: “He’s made it clear his home is his castle. But people just wish he’d come out of the house and pop up to tell them how – or at least reassure folks he’s OK. He’s still in touch with me and other certain relatives, but his socializing days are long gone.”

Huling pelikulang ginawa ni Jack ay ang 2011 romcom na How Do You Know co-starring Reese Witherspoon, Paul Rudd, and Owen Wilson.

Nakabantay naman daw sa aktor ang kanyang anak na si Ray at ang sister ng aktor na si Lorraine. Single at walang partner daw ngayon si Jack kaya mag-isa lang daw ito sa kanyang mansyon. (Ruel Mendoza)