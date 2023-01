Henry Calacday markado sa Tarlac Open chessfest

MAMUMUNO sina Henry Calacday, Jesus Tayag at Arnold Soliman sa Team Tarlac sa paglusob ng Metro Manila players at kalapit na probinsiya sa pagtulak ng Tarlac City Chess Club Open Chess Tournament 2023 na iinog sa Enero 29 sa SM City, Tarlac.

“I hope to do well in this event,” sabi ni Calacday.

Ang iba pang local bets ay sina Eric Calacday, James Henry Calacday, Jericho Calacday, Jacob Sta. Ana, Renante Santos, Angelo Landingin, Marlon Salamida, Rey Martin at Vic Domingo.

Tatangap ang magkakampeon sa Open Category Under 2200 ng P7,000 plus trophy habang maiuuwi naman ng maghahari sa 12 years old and below category ang P3,000 plus trophy.

Sa detalye, tumawag sa 09072849934, 09394420654 o 09985451223. (Elech Dawa)