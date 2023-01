Guanzon imbiyerna sa P3,800 per sako ng pataba

Hindi mapigilang mainis ni PWD party-list representative Rowena Guanzon matapos malaman ang pagsipa ng presyo ng pataba.

Ayon kay Guanzon, mula sa P720 noong nakaraang taon ay sumipa ito sa P3,800 ngayong taon.

“Last year fertilizer was P720 per sack now it is P3,800 #mgainutil”.

Ilang netizens naman ang may hirit sa tweet na ito ni Guanzon.

“Grabe naman ung DA Secretary Wala bang ginagawa sa problema ng agrikultura. Sibuyas, itlog, asukal, etc. Nugagawen sa sec nayan.”

“Hanggat silang mga kawatan sa gobyerno Ang nakaupo lalong maghihirap Ang mamamayan” (Carl Santiago)