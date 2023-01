Dating UST spiker Ysabelle Jimenez bobomba para sa High Speed Hitters

BAGONG landas ang tatahakin nina dating University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses spiker Ysabelle Jasmine Jimenez at Camille Victoria matapos papirmahin ng PLDT High Speed Hitters at Akari Power Chargers bago ang pagsisimula ng Premier Volleyball League (PVL) Open Conference sa susunod na buwan.

Sasabak ang 5-foot-9 opposite hitter na si Jimenez sa PLDT matapos tuldukan ang kanyang nalalabing taon sa Golden Tigresses upang maglaro bilang professional player.

Makakasama niya ang baging salta rin sa High Speed Hitters na si Michelle Morente.

“New year, new member. Let us welcome Ysa Jimenez to our High-Speed Hitters family!” ayon sa inilabas na pagbati ng koponan sa kanilang Instagram post.

Makakasama ni Jimenez na umakyat ng pro-ranks si Victoria na nauna na ring bumitaw sa kanyang huling taon sa Golden Tigresses at nakapirma ng kontrata sa Akari Power Chargers.

Mananatili naman sa UST ang team captain na si Eya Laure, na sasabak sa darating na 85th season ng women’s volleyball tournament sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa darating na Pebrero.

“The growling continues as we officially welcome former UST Tigress Camille Victoria to the Akari fam! We are excited to witness what the coaching staff has in store for you, Cams! LET’S GO!!! #AkariRising,” ayon sa post ng Akari. (Gerard Arce)