Child star noon, super sexy na ngayon: Rhed Bustamante binaliw ang mga boylet

Biglang trending sa Instagram ang dating child star na si Rhed Bustamante.

Kasi naman, parang kailan lang, super baby pa siya, na ang liit-liit pa talaga, at hindi mo makikitaan na biglang-bigla, ay dalaga na pala siya, at seksing-seksi at palaban din sa pagpapakita ng alindog, ha!

Well, ibang-iba na nga ang mga gen Z star, ha! Mas palaban sila ngayon pagdating sa kaseksihan.

‘Yan ang nagagawa ng mga social media, eh. Lalo na ang Instagram at TikTok, na game na game at maluwag sa pagpu-post ng mga sexy photo.

Anyway, biglang dami nga ang naging mga follower na lalake ni Rhed. Pinagpiyestahan talaga nila ang kagandahan, kaseksihan niya, ha!

Heto nga ang mga nakakabaliw na mensahe nila:

ishyishcream_, “Slaaaaaaaaaay! Gooooorg Rhed! Huhu.”

kuyadrey, “Seeing them hitting puberty is making me realize na ang tanda-tanda ko na.”

aljunsalome17, “Sexy mo na nak…kelan ka balik ABS-CBN. Si Kuya Marshal mo to.”

_iammakaryo, “No doubt, see this girl as best actress soon! Or an international model too!”

mercado.anina, “Ang hot naman.”

chingtidus, “Ang laki mo na, dati ang cute cute mo.”

ricscaps, “Maraming paiiyaking boys to.”

hanafyzea, “Kung sa GMA to sisikat talaga to, grabe galing nya umarte nung bata pa sya.”

itsm_efaye, “Grabe ka na.”

ra_rubiano, “Sexy naman!”

Well, kayo na lang ang humusga sa photo ni Rhed. Na siyanga pala, base sa bio niya ay magi-18 pa lang siya sa August 2023. (Rb Sermino)