Andrea Torres pinarangalan bilang ‘Sisa’

Kung tutuusin, hindi mahaba ang karakter na ginampanan ng Kapuso actress na si Andrea Torres sa hit GMA primetime series na Maria Clara at Ibarra bilang si Sisa. Pero mapa-nobela ni Jose Rizal na “Noli Me Tangere” at hanggang sa serye, imposible talagang hindi mapansin si Sisa.

At mas lalo pa itong naging maingay dahil nga sa mahusay na pagkakaganap ni Andrea sa role. At hanggang ngayon, ang dami pa rin na gumagawa ng mga meme bilang si Sisa.

Binigyan din si Andrea ng rekognisyon sa isang poll bilang Best Guest or Cameo Performance in a Television Series.

Kaya naman for Andrea, siguradong ang serye na ito at ang karakter na ginampanan niya ang hindi na niya makakalimutan sa buong buhay niya.

Ang tweet nga niya sa pagtatapos na rin ng kanyang karakter sa serye, “Sisa, maraming salamat sa karangalan na maisabuhay ang kwento mo. At maraming salamat sa inyong lahat at pinapasok niyo kami sa inyong mga puso. Isa ito sa mga role na di ko kailanman mabibitawan at haaay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa biyayang ito.

“Lahat ay ibinabalik ko sa Taas. Hanggang sa muli.”

Kung nagpapasalamat si Andrea na sa kanya naibigay ang role na ito, ang mga netizens na nagko-comment sa post niya ay nagpapasalamat naman sa actress na siya ang gumanap at nabigyan niya ng hustisya ang classic fictional character na nilikha ni Gat Jose Rizal.

‘Please pray for me’ Iwa Moto inatake ng depresyon

Hindi itinatago ni Iwa Moto na meron siyang mental disorder which is, depression at anxiety. Na may mga time na umaatake itong talaga sa kanya. Inamin niya sa kanyang Instagram post na lately, nag-i-struggle raw siyang talaga.

Lately raw, nagsa-suffer raw talaga ang kanyang mental health. Pero ang dalawang anak raw niya ang dahilan kung bakit okay pa rin siya. Nanghihingi rin ito ng dasal.

Sabi ni Iwa sa kanyang post, “Finding your place in this world is difficult. You will think you belong but people will mistreat you. Just lucky I have my kids to keep me sane. I have been struggling for a while now. I learned how to manage my illness but I’m still struggling everyday.

“Everyday is different. I would have panic attacks that I can tolerate. But lately, my mental health is really suffering. I just hope I still have the energy to fight my monsters for them…

“Please pray for me.”