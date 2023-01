26 heneral, colonel kapit-tuko sa puwesto

Pinaalalahanan ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr. ang ibang heneral at full-fledged colonel sa deadline ng paghahain ng kanilang courtesty resignation sa Enero 31.

Ayon kay PNP spokesperson PCol. Jean Fajardo, maghihintay si Azurin hanggang sa katapusan ng buwan para makumpleto ang listahan ng 953 opisyal na hiniling ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na magbitiw para sa gagawing paglilinis laban sa mga tinaguriang ‘Ninja cops’ sa PNP.

Sa pinakahuling tala nitong Biyernes, umaabot na sa 97 % o 926 mula sa 953 general at colonel na kumasa sa Resign Call ni Abalos.

Sinabi ni Fajardo na inaasahan nilang susunod na rin sa Resign Call ang iba pang opisyal mula sa Visayas at Mindanao. Matapos ito ay isasalang naman sa lifestyle check ang mga nagbitiw na general at full-fledged colonel.(Edwin Balasa)