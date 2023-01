181 bangka rumampa sa fluvial parade

Mahigit 180 bangka ang lumahok sa ika-458 taong pagdaraos Fiesta Senor Fluvial Procession bilang isa sa mga tampok sa pagdiriwang ng taunang Sinulog Festival sa Cebu City.

Ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang opisyal na galyon ng imahe ng Sto. Niño at Our Lady of Guadalupe. Dalawang taon na nakansela ang pista dahil sa pandemya ng COVID-19.

Ayon kay Central Visayas Coast Guard District (PCG-7) spokesperson Lt. Junior Grade Stephen Pagcaliwagan, kabilang sa mga lumahok sa parada ang 16 na yate, 17 tugboat, 131 motorbanca at 17 pang mga bangka na may bigat na hindi hihigit sa 300 tonelada.

Dumaan ang prusisyon sa unang Mandaue-Mactan Bridge, Muelle-Osmeña port para sa mga deboto at South Road Properties bago umangkla sa Pier 1 ng Cebu City Port.

Bumalik ang prusisyon sa Basilica Minore Del Santo Niño kung saan muling isinabuhay ang mga pangyayaring naganap sa lugar noong 1521. (Juliet de Loza-Cudia)