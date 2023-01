10 PAL crew swak sa palusot sa sibuyas

Kakasuhan ng Bureau of Customs (BOC) at Bureau of Plant Industry (BPI) ang 10 flight attendant ng Philippine Airlines (PAL) dahil sa nadiskubreng mga sibuyas at prutas sa kanilang bagahe na binili nila mula sa ibang bansa.

Ayon sa dalawang ahensya, sasampahan ang mga ito ng kasong Smuggling dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tarrif Act at Presidential Decree 1433 dahil sa pagsuway sa Plant Quarantine Law.

Sa kanyang report kay Airport Customs District Collector Carmelita Talusan, sinabi ni deputy collector for passenger services Atty. Ma. Lourdes Mangaoang na sinadya ng mga flight attendant na hindi ideklara ang dala nilang 27 kilo ng sibuyas, 10.5 kilo ng lemon at tig-isang kilo ng strawberry at blueburry dahil sa kawalan ng import permit mula sa BPI.

Palabas na ang mga ito sa arrival area ng NAIA Terminal 1 mula sa flights PR 655 galing Riyadh at PR 659 mula Dubai noong Biyernes nang harangin sila ng mga Customs examiner at nabuking ang kanilang mga dala.

Sa ulat, pinagbigyan ng BPI ang pakiusap ng isa sa mga ito na sirain ang binili niyang sibuyas at prutas.Dahil dito ay nagsunuran ang lahat at pinagtatapakan umano ang mga binili nilang sibuyas at prutas para hindi pakinabangan ng iba.

Samantala, sinabi ni PAL spokesperson Cielo Villaluna na nakikipag-ugnayan na sila sa mga awtoridad sa airport para sa aksyong legal laban sa 10 flight attendant.(Otto Osorio, Betchai Julian, Mina Navarro)