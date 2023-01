Walang umako sa airport aberya – Robin: Mga CAAP exec pusong bato

Tahasang sinabi ni Senador Robin Padilla na sa kabila ng pagka-stranded ng higit 50,000 pasahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Bagong Taon, tila wala namang pagsisisi ang mga opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) at iba pang transport officials sa malungkot na eksena sa pangunahing paliparan ng bansa.

Ito ang naging saloobin ni Padilla dahil halos anim na oras siyang nakinig sa hearing ng Senate committee on public services nitong Huwebes pero wala man lang umamin sa pagkakasala sa aberyang nangyari sa NAIA.

“Wala tayong magagawa, wala pa ring umaamin,” wika ng senador sa hearing na dinaluhan din ni DOTr Secretary Jaime Bautista at mga opisyal ng Manila International Airport Authority (MIAA).

“Gusto ko lang ipaalam sa inyo na 56,000 na tao ang naistorbo dyan sa nangyari noong January 1 at hindi ko po naramdaman sa hearing na ito magmula ala una trenta hanggang ngayon na mayroong pagsisisi o mayroong remorse. Hindi ko ho naramdaman ‘yun, nakakalungkot,” dagdag pa niya.

Aniya, ang narinig lamang niya sa mga resource person na airport at transport officials ay rekomendasyon para hindi na maulit ang pangyayari noong Enero 1.

“Sana matuto tayong umamin kung mayroon tayong pagkakamali. Puro tayo ano eh, ‘di ganito gagawin natin, ganito gagawin natin’ eh mayroon ngang nangyari! Wala man lang kahit sino ang aamin,” ani Padilla.

Sabi naman ni Senador Grace Poe, chair ng nasabing komite, kung sa ibang bansa ito naganap ay baka nag-resign agad ang mga ito.

“Sa ibang bansa mahihiya na sila, sila na bibitiw sa puwesto,” sundot ni Poe.

Sa nasabing hearing, humingi ng paumanhin sa publiko si CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo sa nangyaring aberya sa NAIA na nagdulot ng malaking abala sa marami.

“On behalf of CAAP and DOTr (Department of Transportation), we again extend our sincerest apologies to all those who were inconvenienced and greatly affected by this circumstance which is something we’re not proud of,” pahayag ni Tamayo. (Dindo Matining)