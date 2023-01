Tinawag na suplada ng Pinay sa SG Resbak ni Maine, bastos, makapal mukha ng fan

Hindi pinalampas ni Maine Mendoza ang chika ng isang girl sa TikTok na kesyo suplada raw si Maine noong nasa Singapore ito.

Ang mga fan din ni Maine mismo ay nanggagalaiti sa paandar na `yon ng Pinay sa SG, na gusto pa raw gawan ng kuwento si Maine.

“So nasa SG pala si Maine at may peklat na kumapit sa kanya na ang sabi eg disappointed daw siya kay Maine at suplada pero nakapagpa-pic, pinost at pinublic pa!” chika ni @tius_day.

Hindi na nga mahagilap ang item na `yon na pinost din sa Facebook ng babae na nagchika na, ‘Suplada pala sa personal itong si Maine Mendoza’.

Sabi nga ng mga fan ni Maine:

“May isa na namang TikTokerist ang gustong gamitin si Maine para sumikat. Oh, TikTok ni Atih. Padamihin niyo ‘yun followers ang likes sa mga bidyo niya. Sino kaya sa kanila ang suplada, base sa user name (joyce_sungit na naka-private na sa TikTok? Hahaha!”

“Super dikit sa picture. Paano kung suplada magkayakap na sila?”

“Baka gusto ni atih makipagbulagaan sa kanya si Maine?”

‘Yun nga, sinagot ni Maine sa Twitter ang kuwentong `yon.

“If I came off as ‘supladita’ (as ate sales associate in Bath and Body Workd Ngee Ann Mall have said to every Filipino inside the store, even to my friend) e dasurv nga naman, sana tinarayan ko na nga talaga. Bastos at makakapal ang mukha!” sabi ni Maine.

Dahil sa sagot na `yon ni Maine, maraming fan niya ang gustong puntahan ang babaeng `yon sa Singapore, ha!

Well, nasurpresa nga ang mga fan dahil biglang-bigla nga raw ay pumatol si Maine sa mga ganiyan. Eh kasi naman, kung ikaw ang sisiraan sa bawat Pinoy sa ibang bansa, at pati sa mga kaibigan mo ay wawasakin ka rin, papatulan mo talaga, di ba? (Rb Sermino)