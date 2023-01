Scottie Thompson, Gin Kings pupulutanin Dragons sa Game 7

Laro sa Linggo: (Philippine Arena)

Do-or-die Game 7 Finals

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Serye tabla, 3-3)

NAUNAHAN ng Dragons sina reigning Most Valuable Player (MVP) Scottie Thompson at crowd darling Gin Kings sa Game 6 nitong Miyerkoles kaya nahirapang bumawi.

Ang resulta, 87-84 win ng Bay Area para ibuhol sa 3-3 ang serye at mauwi sa do-or-die Game 7 ang championship series ng PBA Commissioner’s Cup bukas sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Bagaman solido pa rin ang kontribusyon ni Thompson na walong puntos, siyam na rebounds at anim na assists sa halos 40-minutong aksiyon, hindi naman ito sumapat para masikwat ng Ginebra ang korona.

Paliwanag ng teammate ni Thompson na si veteran playmaker LA Tenorio, nabulaga sila ng Dragons.

Iwan ang Gins 25-20 pagkatapos ng first quarter at 50-42 sa half. Nagawa pa nilang lumamang ng pito sa kalagitnaan ng fourth pero binura ng Bay Area nang mag-take charge si Myles Powell sa dulo.

“Siguro ‘yung key du’n is we started flat against them, parang nagkaroon agad sila ng rhythm from the start,” suma ni LA. “Specially (Myles) Powell, considering na ang tagal ‘di naglaro nu’n.”

Off the bench ay tumapos si Powell ng team-high 29 points mula limang tres sa unang laro sapol noong November matapos magarahe ng foot injury.

“Acutally we played good naman. ‘Yun nga lang we couldn’t make baskets,” dagdag ng Tinyente ng Barangay Ginebra. (Abante Sports)