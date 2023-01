Samahang Weightlifting malaki inaasahan kay Vanessa Sarno sa SEAG, Asian Games

APAT hanggang limang atleta ang nakatakdang asahan ng Samahan ng Weightlifting ng Pilipinas, Inc. sa pangunguna ni teenager champion Vanessa Sarno sa 32nd Southeast Asian Games at 19th Asian Games matapos ang malaking posibilidad ng hindi paglahok ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo bilang preparasyon nito sa 2024 Paris Olympics.

Inihayag ni SWPI President Monico Puentevella sa Abante Sports na meron na silang ‘Plan B’ sa posibilidad na hindi makalahok si Hidilyn sa nasabing mga torneo na nakatakdang ganapin Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia at Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 sa China.

“We have other chances for SEA Games too, and we’re trying to look for a way to accommodate both SEA Games and Asian Championships [for Hidilyn],” pahayag ni Puentevella.

Nakikitang matinding sasandalan ng bansa ang 19-anyos na 2020 Tashkent Asian Championships at 2021 Vietnam Games gold medalist na si Sarno na tinitignang susunod sa yapak ni Diaz-Naranjo oras na magretiro ito.

Aasa rin ang weightlifting kina Olympian at biennial meet silver medalist Elreen Ando, 2019 Manila meet champion Kristel Macrohon, Asian Youth and Junior Weightlifting Championships gold medalists Rosalinda Fautino (women’s 49kgs) at Rosegie Ramos (women’s -45kgs category).

“Vanessa (Sarno), Ando (Elreen), Faustino (Rosalinda) and Macrohon (Kristel) have good chances too, and we still have a tryout for the men’s,” saad ni Puentevella.

Desidido ang Team HD na mas pagtuunan ng pansin ang ikalimang paglahok sa Olympics, na ngayon ay bubuhat na sa mas mabigat na 59 kilograms. (Gerard Arce)