KFC dugyot kinandado

Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Pasig City ang isang sangay ng Kentucky Fried Chicken (KFC) sa Barangay Kapasigan nitong Huwebes.

Ayon kay Mayor Vico Sotto, nag-ooperate ang naturang branch kahit walang Environmental Permit to Operate at itinatapon lamang ang waste water na puno ng sebo patungo sa katabing creek.

“Pinasara ng LGU ang KFC Kapasigan kanina,” ani Sotto sa kanyang pinost sa social media noong Huwebes ng gabi.

“Grabe yung kapal ng sebo, waste water nila diretso sa Parian Creek. Wala ring Environmental Permit to Operate,” ayon sa alkalde kalakip ang larawan ng drainage na patungo sa creek.

Sabi ng alkalde, pabubuksan lang niya muli ang naturang branch kung makakakuha na sila ng EPO.

“I love KFC, but I share this as a warning to other establishments. #FollowDLaw,” giit ni Sotto.

Nagkomento naman si Senador Sherwin Gatchalian sa ginawang pagpapasara sa naturang branch ng KFC.

“This is terrible especially from a known brand. Masisira KFC sa ganyan,” ani Gatchalian.

“sobrang untidy ng branch nato. papasok pa lang ang dugyot na tingnan,” komento naman ng isang netizen.

Nangako naman ang KFC na makikipag-ugnayan sila sa LGU hinggil sa mga isyung binanggit ni Mayor Sotto.

“We fully support Mayor Vico Sotto’s program to make Pasig City a haven for environment-friendly establishments,” ayon sa kompanya. “Rest assured that this is on top of our priority list.”