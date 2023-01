PAREHONG kulang sa tao ang ABANTE-Jimmy Butler solido kontribusyon sa Heat at Milwaukee, gumawa ng paraan ang Heat para alpasan ang Bucks 108-102 nitong Huwebes sa FTX Arena.

Umiskor ng career-high 28 si Gabe Vincent, umayuda ng 24 points, 12 rebounds si Bam Adebayo sa Miami.

May 17 markers, 11 boards pa si Jimmy Butler at all-around 14 points, 8 rebounds, 7 assists kay Victor Oladipo.

Naka-12 points, 10 rebounds din si Max Strus sa Heat na walang Kyle Lowry, Tyler Herro at Caleb Martin.

Sa kabila, ekis sina Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen, Khris Middleton at Serge Ibaka.

Pinamunuan ng 24 points, 11 assists ni Jrue Holiday ang Bucks, humugot pa ng 18 markers kay Jevon Carter at 16 kay Jordan Nwora.

Nasa unahan pa ang Milwaukee 32-17 sa bukana ng second quarter bago nag-rally ang Miami.

Nangibabaw ang Heat sa rebounds (61-39) at sa points in the paint (58-18). Mula sa field ay 35 of 87 ang Bucks, 22 dito sa 3-point range. (Vladi Eduarte)