Importasyon ng sibuyas, nakakaluha 

Hindi kumpleto ang lasa ng mga putahe kung kulang ang sangkap na panggisa. Kaya naman dahil sa mataas na presyo ng sibuyas ngayon, malungkot din ang lasa ng mga ulam natin sa pang-araw-araw. Lugi na rin ang mga food business kaya ang iba, pinipili na lang na huwag sahugan ng sibuyas ang mga binebentang pagkain.

Kailangang magkaroon ng sapat na suplay ng sibuyas at kailangan ding bumaba ang presyo nito.

Nang lumabas ang balita na mag-aangkat ng sibuyas, nagpahayag tayo ng pag-aalala. Mainam sana kung titingnan sa pangmatagalan ang solusyon sa problemang ito. Sa palagay ko, mas maganda at mas mabuting maghintay muna ang mga otoridad at obserbahan ang ani ng ating mga magsasaka sa susunod na linggo bago magdesisyon. Malapit na kasi mag-ani ang ating mga magsasaka at magpapatuloy ito hanggang Abril. Kung maganda ang ani tulad noong nakaraang taon, baka hindi naman kailangan na 22,000 metric tons ang sibuyas na aangkatin

Baka naman pwedeng kalahati lamang ng authorized amount ni Presidente ang dapat ma-import, lalo na kung maging masagana ang makukuha natin sa Nueva Ecija at Mindoro. Pwede namang hindi itodo ang 22,000 metric tons. Dahil pag nagkataon, hindi na lang tayong mga naghihiwa ng sibuyas ang maluluha, kundi ang ating mga magsasaka na nanganganib na namang malugi dahil sa napakaraming kakumptensyang imports.

Karaniwang nasasalanta ng mga bagyo o masamang panahon ang mga pananim. Kung palalakasin at tutulungan natin ang mga Pilipinong magsasaka na makabangon, mas masisigurado nating may sapat na suplay ng kahit na ano pang pananim sa bansa. Dapat makatarungan ang farm gate price at hindi palugi kung bilhin sa ating mga magsasaka.

Napansin ko rin na masyadong huli ang desisyon na mag-import. Ginawa sana ito noong mga panahon na naghahanda pa lang ang lahat para sa Noche Buena at Medya Noche.

Panawagan din natin sa Department of Agricultyre at Bureau of Plant Industry na pagbutihin ang pangongolekta ng datos sa produksyon ng sibuyas sa bansa para may basehan ang anumang solusyon at maiwasan ang padalus-dalos na desisyon. Limitado kasi ang datos ng DA sa lawak at laki ng ani mula sa mga taniman ng sibuyas. Kaya hindi malayong mabago pa ang 22,000 metric tons na iniutos ni Presidente. Huwag muna tayong magpadala sa ‘ramdam sampling’.

Kung pagbubutihin at palalakasin natin ang ating suporta sa lokal na produksyon at agrikultura, makakamit natin ang food security. Luluha na lang tayo sa tuwa habang naghihiwa ng sibuyas, hindi na dahil sa mataas na presyo nito.