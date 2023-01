Ex-Gov Ampatuan kalaboso sa P20M ghost project

Pinaaresto ng Sandiganbayan si dating Maguindanao governor Sajid Ampatuan matapos mapatunayang guilty sa 8 bilang ng kasong graft at 8 kaso ng falsification of public documents kaugnay sa mga ghost projects sa lalawigan na nagkakahalaga ng P20 milyon.

Ang pag-aresto kay Ampatuan ay agad na iniutos ni Sandiganbayan Fifth Division Chairman Associate Justice Mary Ann Corpuz-Mañalac matapos mabigo ang akusado na dumalo sa mismong promulgasyon ng kanyang kaso sa Sandiganbayan.

“Considering he failed to appear in today’s promulgation, he already waived the remedies available to him. Let a warrant of arrest be issued for apprehension and serving of sentence of Datu Sajid Ampatuan,” pahayag ni Mañalac.

Bunsod ng guilty verdict ay pinatawan si Ampatuan ng anim hanggang 8 taong pagkakakulong sa bawat bilang ng kanyang kasong graft at dagdag na 2 hanggang 6 na taon pa sa kada bilang naman ng conviction sa kasong falsification of public documents.

Bukod sa parusang kulong, pinagbabayad din si Ampatuan ng P22 milyong multa bukod pa sa P5,000 sa bawat bilang ng falsification of public documents conviction.

Nang hingan ng reaksyon sinabi ng abogado ni Ampatuan na si Atty. Manuel Castro na nabigo ang kanyang kliyente na dumalo sa promulgasyon dahil na rin sa kanyang gout at kasalukuyan iong nasa Maguindanao, gayunpaman pinuna ng graft court na walang kalakip na medical certificate ang sinasabi ng abogado. (Tina Mendoza)