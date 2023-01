DSWD niligwak donasyong ukay-ukay sa mga binaha

Hindi tatanggap ang Department of Social Welfare and Development (DSWD)ng mga donasyong ukay-ukay na damit para sa mga biktima ng kalamidad, partikular sa mga naapektuhan ng flashflood sa iba’t ibang mga lugar sa Visayas at Mindanao.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa harap ng patuloy na pagtanggap ng tulong para sa mga biktima ng kalamidad.

Ayon kay Lopez, hindi naman masama ang tumulong at mag-donate pero hindi nila ini-encourage ang used clothing o mga ukay-ukay na nakumpiska ng Bureau of Customs.

Paliwanag ni Lopez, ayaw nilang makompromiso ang kaligtasan ng mga biktima ng kalamidad lalo na kapag hindi masigurong ligtas ang mga ito mula sa bansang pinanggalingan.

“Napaka-praktikal gawin na yung smuggled items gaya ng used clothings ay ipamahagi. Yun lamang po, sa panuntunan ng DSWD ay dini-discourage namin yung mga donasyon na mga used clothing. Maaari yung talagang brand new, pero yung used clothings ay dini-discourage sa pangambang maaari itong magdulot ng health hazards,” ani Lopez. (Aileen Taliping)