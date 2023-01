Dindin Santiago-Manabat bagong sandata ng Akari

PALALAKASIN ni Aleona Denise “Dindin” Santiago-Manabat ang Akari Power Chargers sa darating na 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) Open Conference simula Pebrero.

Mas piniling manatili sa Pilipinas ng 6-foot-2 na wing spiker at middle blocker matapos huling humambalos sa Chery Tiggo Crossovers.

“Leadership. Intensity. And top-notch skills. All of these we can expect from the newest member of the Akari fam! Let’s welcome Dindin Santiago-Manabat into the fold! LET’S GO! #AkariRising,” pahayag ng koponan sa kanilang social media page.

Maraming beses hinirang na Best Attacker at Middle Blocker sa iba’t ibang liga ang balibolista na naglaro rin sa Philippine squad.

Kamakailan ay nagtapos ang paglalaro ng 29-anyos na dating National University Lady Bulldogs standout sa Crossovers at napabalitang sa ibang bansa ipagpapatuloy ang kanyang karera.

Minsan na ring naglaro sa international league si Santiago-Manabat sa Toray Arrows noong 2018-2019 at Kurobe Aquafairies noong 2019-2020 sa V.League Division 1 sa Japan.

Naging parte rin ito ng Nakhon Ratchasima The Mall club sa Thailand League kasama si Reinforced Conference MVP Mylene Paat. (Gerard Arce)