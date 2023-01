Dating COA chief bagong PCC chair

Opisyal nang nanumpa sa bagong tungkulin si dating Commission on Audit (COA) Chairman Michael Galicia Aguinaldo bilang Chairman ng Philippine Competition Commission (PCC).

Ang oath-taking ni Aguinaldo ay ginanap sa tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacañang nitong Biyernes, Enero 13, 2023. May termino si Aguinaldo bilang PCC chairman hanggang Enero 7, 2030.

Si Aguinaldo ay isang abugado at may malawak na kaalaman at karanasan sa legal at governance administration. Nagtapos siya ng abogasya sa Ateneo de Manila University noong 1992 at may masters’ degree sa International Economic Law mula sa University of Michigan at 7th placer sa Philippine Bar examinations noong 1992. (Aileen Taliping)