Comelec tinukuran ni Jalosjos sa 45-araw para hatulan nuissance candidate

Tinukuran ni congressman-elect Romeo Jalosjos Jr. ng unang distrito ng Zamboanga del Norte ang plano ng Commission on Elections’ (Comelec) na gawing mas maaga ang paghahain ng certificate of candidacy (CoC) upang epektibong matugunan ang isyu sa mga “nuisance” candidate.

Ayon kay Jalosjos, plano niyang maghain ng kahalitulad na bill sa Kamara sa sandaling ma-reinstate sakaling bawiin ng Supreme Court (SC) ang inisyung status quo ante-order.

Giit ni Jalosjos, dapat ay may batas na nagtatakda ng timetable kung ilang araw dapat na maglabas ang Comelec ng resolution para tukuyin ang isang kandidato na nuisance o hindi upang maiwasang maulit ang kanyang sinapit at kapag pinahintulutang makabalik sa kanyang posisyon sa Kamara.

“I will file the same bills that I filed [earlier],” giit nito. One of the key provisions of his proposed legislation is to impose a 45-day time limit on the Comelec to determine whether a candidate is a nuisance candidate and should be disqualified, “para hindi na masama sa balota, para wala nang confusion na mangyayari sa eleksyon.”

“We must be clear about how long it takes to identify a nuisance candidate. There should be a time frame. We cannot just ‘leave things be’ or ‘keep the course’ for a couple of years or longer,” dagdag ni Jalosjos.

Sakaling may kalituhan giit nito ay “The right of the people to vote is jeopardized.”

Gayunman ay dismayado si Jalosjos sa developments subalit nagtitiwala na makapaglabas ang SC ng tamang desisyon.

Ang pag-alis kay Jalosjos sa House roster ay kinwestiyon ni Surigao Rep. Ace Barbers dahil taliwas umano ito sa House rules.