Catriona mukhang ‘palengke queen’ sa New Orleans

Habang nagpapasiklaban sa kanilang arrival outfit ang mga kandidata ng 71st Miss Universe 2022 na parang dadalo sa red carpet event, mas pinili ni Catriona Gray na magmukhang mamamalengke lang ang look niya.

Malayo nga sa nakilala kay Catriona super glamor sa pagrampa, dahil mas simple at comfy ang look niya nang dumating sa New Orleans.

Nakaposte sa Instagram ni Catriona ang ensemble na maong jeans, blue t-shirt, sneaker at royal blue trench coat, habang nasa tabi ng mga maleta niya na parang punung-puno ng mga pinamili niyang ibebentang damit. Biro pa ng iba, mukha nga raw palengke queen si Catriona, ha!

Mukhang hindi nga kasi nag-effort si Catriona na magpa-impress base sa kanyang itsura, gayong isa siya sa mga backstage host ng MU 2022.

Well, hindi naman naging kakulangan ‘yon kay Catriona, dahil para sa mga netizen, kahit anong suot ng beauty queen ay stand-out pa rin siya.

Celeste pinasalamatan ng ‘Darna’ family

Hindi matapos-tapos ang pagkatuwa ng mga Pinoy sa paggamit ni Celeste Cortesi ng Darna bilang national costume sa preliminary competition ng Miss Universe 2022.

At sa sobrang tuwa ng JRB Creative Productions ng Kapamilya network, pinasalamatan nila si Celeste.

Nakapaloob sa statement nila ang pasasalamat kay Celeste sa pagpapakilala ng Pilipino Superheroine sa global pageant viewers at paglalagay sa kategorya bilang Pinoy Pop Culture.

Kasabay nito ay ang pagpapaabot din ng mensahe ng pasasalamat mula sa pamilya ng iconic comic illustrator at creator ng Darna na si Mars Ravelo.

“The Ravelo family extends their full support, gratitude, and excitement for the opportunity to show Darna to a global audience through our country’s official Miss Universe Representative.

“We hope that like our beloved Filipino superheroine, Celeste will continue to serve as a source of inspiration and empowerment for women all around the world.”

Sofia Andres lusot sa ‘lalakero’ isyu

Muntik nang pagbintangan si Sofia Andres na “nagloloko, “lalakero”, at madaling magpalit ng boyfriend, dahil hindi agad matukoy kung sino ang guwapong lalakeng kasama niya sa isang restoran.

Nabulabog ang mga fan sa pagbalandra ni Sofia ng photo na may kasamang lalake. Mismong ang lalake pa ang kumuha ng selfie photo nila ng aktres.

May balbas, makinis ang mukha, gwapo, at papasa ring artista ang guy. Na sabi ng iba, mas gwapo pa raw sa dyowa ni Sofia na si Daniel Miranda.

Pero to the rescue ang mga fan na kilala ang guy at sinabing malabong maging dyowa ito ni Sofia. Hairstylist kasi ni Sofia ang guy na ang pangalan ay Antonio Papa.

Ilan sa mga kliyente ni Antonio sa showbiz ay sina Toni Gonzaga, Dimples Romana, Ria Atayde, Anne Curtis.