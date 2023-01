Bantag dinikdik sa 2 tinorture na preso

Sinampahan na ng kaso sa Department of Justice (DOJ) ang suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer Superintendent Ricardo Zulueta, kaugnay sa pag-torture umano sa dalawang persons deprived of liberty (PDLs).

Nabatid kay BuCor lawyer Al Perreras, sinampahan ng paglabag sa RA 9745, o Anti-Torture Act of 2019, at serious physical injuries si Bantag.

Habang 2 counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 1829, o obstruction of justice, naman kay Zulueta dahil sinuhulan umano ng tig-P50,000 ang dalawang PDL para huwag nang kasuhan si Bantag.

Ito umano ay may kinalaman sa pananaksak sa PDL na sina Jonathan Escopete at Ronald Usman noong Pebrero 1, 2022 sa loob ng opisina ni Bantag. Sinabi ni Perreras na may 5 testigo laban sa naturang torture incident.

“The reason why it is only now because they were no longer assigned with the BuCor kaya ayun malakas ang loob nila. And even the other inmates now or those PDLs wanted to file complaints against Bantag,” ani Perreras.

Una nang itinanggi ni Atty. Rocky Balisong ang paratang laban kay Bantag. (Juliet de Loza-Cudia)