Anak ni Elvis Presley patay sa cardiac arrest

Marami ang nagulat sa biglang pagpanaw ng nag-iisang anak ni Elvis Presley na si Lisa Marie Presley sa edad na 54.

Huling nakita in public si Lisa Marie ay sa nakaraang Golden Globe Awards kung saan kasama pa niya ang kanyang 77-year old mother na si Priscilla Presley. Um-attend sila ng awards night para suportahan si Austin Butler na nagwaging best actor para sa pelikulang Elvis.



Noong umaga ng Huwebes, January 12, ay tinakbo si Lisa Marie sa ospital dahil sa possible cardiac arrest. Ayon sa report ng Los Angeles County Sheriff’s Department: “Paramedics responded to the 5900 block of Normandy drive in Calabasas to treat a woman in her 50s who was not breathing.”

Pagdating sa ospital ay hindi na raw na-revive si Lisa Marie.

“It is with a heavy heart that I must share the devastating news that my beautiful daughter Lisa Marie has left us. She was the most passionate strong and loving woman I have ever known. We ask for privacy as we try to deal with this profound loss. Thank you for the love and prayers. At this time there will be no further comment,” pahayag ni Priscilla sa official statement.

Born in Memphis, Tennessee on Feb. 1, 1968, dinala sa Los Angeles si Lisa Marie at age 4 noong mag-divorce sina Elvis at Priscilla in 1973.

Lisa Marie was only 9-years old noong pumanaw si Elvis noong 1977 at ginawa siyang joint heir sa estate ng King of Rock & Roll kasama ang grandfather na si Vernon Presley and great-grandmother Minnie Mae Hood Presley. Noong pumanaw ang dalawa, si Lisa Marie ang naging sole heir ng iniwang malaking property ng kanyang ama na Graceland.

Apat na beses na kinasal at na-divorce si Lisa Marie. Una ay sa Chicago-based musician na si Danny Keough (1988-1994), pangalawa si Michael Jackson (1994-1996), pangatlo sa Oscar winner na si Nicholas Cage (2002-2004) at pang-apat sa guitaris at music producer na si Michael Lockwood (2006-2016).

Apat ang naging mga anak ni Lisa Marie na sina Benjamin and Riley Keough, at sina Finley and Harper Lockwood. Nag-suicide naman si Benjamin noong 2020 sa edad na 28.

Sinubukan din ni Lisa Marie na sundan ang yapak ng kanyang sikat na ama nang mag-labas siya ng tatlong albums: To Whom It May Concern (2003), So What (2005) at Storm & Grace (2012).

Isang philanthropist si Lisa Marie at marami siyang natulungan na homeless families at mga kabataan sa pamamagitan ng Elvis Presley Charitable Foundation. Tumulong din siya sa Oprah Winfrey’s Angel Network sa mga naging biktma ng Hurricane Katrina at sa mga batang may life-threatening illnesses or disabilities. (Ruel Mendoza)