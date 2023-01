3 Nigerian national binitbit sa estafa

Tatlong Nigerian national ang inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) dahil sa kasong estafa sa Imus City, Cavite nitong Huwebes ng hapon.

Kinilala ang mga naarestong suspek na sina Chinaesom Nwadike y Fedrick, 31 ng No. 0095 Unit C, Trinidad St. San Isidro Subd. Pamplona 1, Las Pinas City; Bright Okoro y Chingoron , 32 ng Unity Area Barangay Bonoan Gueset, Dagupan City, Pangasinan; at Chileta Iwunze y Justine , 32 ng Block 4, Lot 9, Glowing Field, Barangay Sahod Ulan, Tanza, Cavite, pawang nasa hustong gulang.

Dinakip ng mga operatiba ng CIDG-Cavite Police sa Barangay Palico IV, Imus City bandang alas 5:20 ng hapon ang mga suspek sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Imus City RTC Branch 21 Presiding Judge Rocille Aquino Tambasacan.

May inirekomendang P18,000 na piyansa bawat isa para sa kanilang pansamantalang paglaya. Isinagawa ng mga awtoridad ang pagdakip sa ilalim ng Oplan Pagtugis na inlunsad ng mga pulisya laban sa mga nagtatagong suspek o kriminal.(Gene Adsuara)