Tutok sa pagpapaganda: Pia excited nang maging Mrs. Jeremy Jauncey

Ang sarap pa ring panoorin, pakinggan ang mga kuwento ni Pia Wurtzbach tungkol sa karanasan niya sa Miss Universe noong 2015, na kung saan ay siya nga ang kinoronahan.

Sa interview ni Dr. Vicki Belo kay Pia, sa mapapanood sa YouTube channel ni Belo, muli niyang kinuwento kung paano siya nagdusa sa paghahanap ng national costume, gown, at kung ano-ano pa.

Hirap na hirap nga raw siya noon lalo na at kinapos na siya ng mga damit na gagamitin sa mga activity ng Miss Universe. Kaya laking pasasalamat niya sa mga kapwa Pinoy na tumulong sa kanya para magawa ang mga gown, costume na kinailangan niya.

Anyway, ang bongga nga ng itsura ni Pia ngayon, na mukhang 25 years old pa rin, at puwedeng-puwede pang sumali sa Miss Universe, ha!

Ang sikreto nga niya, ay ang skin-nourishing elixir that allows her and a million other ladies to show off their skin at its barest and healthiest.

Si Pia nga ang ka-partner ng Belo Exosomes, na isang advanced skin solutions in the market today. Kailangan nga kasi ni Pia na magpaganda nang husto lalo na at nalalapit na ang kasal nila ng fiancé na si Jeremy Jauncey.

Nag-engage sina Pia, Jeremy noong May 2022, at ngayong 2023 nga magaganap ang kasal.

Ang Belo Exosomes treatment uses the revolutionary ASCE+ cell-signaling system that plays the role of skin-saving messengers that deliver information and instructions to regenerate cells, making it a breakthrough in anti-aging technology. Ang Belo Medical Group ang unang nagdala nito sa Pilipinas.

Available sa mga Belo clinic ang Belo Exosomes, na topical or injected treatment that may be done as an add-on to a basic Belo facial or incorporated into RF micro-needling treatment for faster skin replenishment and regeneration.

The effective nutrients our skin knows and loves are the following: fibroblasts that secrete collagen, immune cells that improve skin healing and regeneration, hyaluronic acid for hydration, glutathione for skin brightening, and other vitamins, minerals, peptides and growth factors that transform the skin.

At kitang-kita nga `yon ngayon kay Pia, na exponentially youthful and vibrant ang kutis.

“I’m confident facing the world in my natural self and in my own skin,” sabi ni Pia, na face of its newest skin solution na Belo Exosomes.

Well, as she prepares for married life, Pia has again found ways to transform herself with Belo Exosomes.

“Belo Exosomes is like training for a marathon—it gets better and better the more you do it,” sabi pa ni Pia. (Rb Sermino)