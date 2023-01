Lucky Hilda umarangkada sa Philracom RBHS karera

IPINAKITA ni Lucky Hilda ang husay nito sa rektahan matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Nakipagtagisan ng bilis si Lucky Hilda sa rektahan nang kapitan siya ng karibal na si I’ll Be There pero nanatili ang tikas ng una at nanalo ito ng may kalahating kabayo ang agwat.

Sinakyan ni jockey Conrad Henson, nirehistro ni Lucky Hilda ang tiyempong 1:26.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si M. A. Calixto ang P10,000 added prize.

Segundo si I’ll Be There, tersero si Maximum Speed habang pumang-apat si Super Cong na ginabayan ni Jomer Estorque.

Maagang kinuha ni Lucky Hilda ang unahan, paglabas pa lang ng aparato ay humarurot na agad ito sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairmaan Reli De Leon. (Elech Dawa)