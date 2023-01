Antonella Racasa makikipagtagisan ng utak sa FIDE Rated Open Chess

NAKATUTOK si Woman National Master Antonella Berthe “Tonelle” Murillo Racasa sa paglahok sa FIDE Rated International Open Chess Tournament sa Indonesia sa Enero 27-29.

Sasandalan ni 15-year-old Racasa ang magagandang performance sa mga huling laro nito upang masilo ang inaasam na kampeonato sa event na bukas sa mga woodpushers na 21-anyos pababa.

Nagkampeon si Racasa sa high school girls division ng Pasig Alliance of Private School Administrators (PAPRISA) Chess Championship at nakopo ang silver medal sa 15-under female category ng Batang Pinoy blitz game sa Vigan City, Ilocos Sur nakaraang buwan.

Nais din ng former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee na si Racasa mapataas ang kanyang rating at maabot ang 2000 mark para makalapit sa inaasam na Woman FIDE Master title.

“I hope to do well in this event (Indonesia) and gain some ELO rating points,” sabi ni Racasa na pambato ng Mandaluyong City. (Elech Dawa)