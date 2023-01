Tugade pumalag sa P13B kalikot pondo

Mariing pinabulaanan ni dating Department of Transportation (DOTr) Secretary Arturo Tugade na na-divert o nalipat ang P13 bilyong pondong inilaan para sa upgrade ng air traffic control system sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

“San nanggaling ‘yon P13 billion? Eh sa pagkakalaam ko kung proyekto at proyekto lang pag-uusapan, ang amount involved is around ay P10.3 billion. Nasaan ang P2.7 billion? ‘Di ko alam,” pahayag ni Tugade sa pagdinig ng Senate public services committee sa nangyaring aberya sa NAIA noong Bagong Taon.

Nauna nang iniulat ng Bilyonaryo, na tumanggap ang DOTr sa ilalim ni Tugade ng P13 bilyong alokasyon sa ilalim ng 2018 budget para sa backup ng Communications, Navigation, and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) System ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

Subalit ginamit diumano ang naturang pondo sa mga non-essential civil works sa NAIA tulad ng pagkakabit ng electronic billboards at pagsasaayos ng parking lot.

Sa kanyang testimonya, nanindigan si Tugade na walang nalipat na pondo dahil ang nasabing proyekto ay loan funded project.

“Wala hong na-divert pagkat ang project ng CNS-ATM is what we call a loan funded project. Ibig sabihin, ‘yong proseso niyan na ang nangangasiwa is JICA (Japan International Cooperation Agency),” paliwanag ni Tugade.

“Hindi ho pumunta sa amin ang pera niyan. Wala ho ang makakuha ng pera diyan, marami kang submission na gagawin, sa paniniwala at approval ng JICA. Kahigpit-higpit ho ng JICA,” dagdag pa niya.

Naglabas din ng dokumento si Tugade na nagpapakita na ang CAAP, isang government owned and controlled corporation, ang may superbisyon sa CNS/ATM kaya sila ang dapat magpaliwanag sa nangyaring aberya noong Enero 1 kung saan na-stranded ang 65,000 pasahero. (Dindo Matining)