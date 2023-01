Totoo ba cloning?

Sa dinamidami ng mga pelikula at teleserye na napapanood may isang tanong tayong nakuha mula sa ating tagasubaybay natin. Ito ay tungkol sa cloning. Ang napanood ay may kinalaman saclones. “Totoo ba ang cloning? Talagang pwedeng magkaroonng ka dobol ang isang nilalang? Pwede ba akong magkaroon ng sariling clone, para mas madami akong magawa, at kung sakaling may mangyari sa akin ay madami akong spare parts?“

Ano nga ba ang clones? Ang mga ito ay eksaktong kopya ng isang bagay. Sa buhay na organismo, eksaktong duplicatehanggang sa kanilang genetic make-up. Hindi lang ito nasaisipng mga sumusulat ng science fiction na nobela o pelikula. Talagang nagkaroon na ng buhay na clone. Ang unang una ay isang tupa na pinangalanan Dolly dahil sa singer na si Dolly Parton. Sa Roslin institute sa Scotland ito ipinanganak noong ika5 ng Hulyo 1996. Nabuhay ito ng mahigit 6 na taon at namatayng ika 14 ng Pebrero 2003. Sa katunayan ay nakita natin ang labi nito sa Scotland noong tayo ay nakabisita sa bansa. Nagingnapaka kontrobersyal dahil sa nagkatotoo na ang cloning. At dahil dito, hindi malayo na susunod na ang mga tao. Sa totoolang ay wala pa naman naclone na tao. May mga balita nanagkaroon noong ika 27 ng Disyembre 2002 sa Florida saEstados Unidos, ngunit hindi naman nakita o ipinakita, kaya itoay hinihinalang hindi totoo at isang hoax. Hanggang ngayon ay wala pa talagang naclone na tao. Sa katunayan ay illegal ito saibang mga bansa.

May tatlong klase ang cloning. Ang gene cloning, kung saangumagawa ng kopya ng ng genes o segmento ng DNA. Ang reproductive cloning, na ginagawa ang kopya ng buong hayop, tulad ni Dolly. Ang huli ay therapeutic cloning, ang kinokopyaay embryonic stem cell.

May mga napakagandang mga layunin ang cloning. Ang pinakamahalaga ay makagawa ng stem cells para sa mga sakit, o di kaya, makagawa ng mga iba’t ibang organs para mai-transplant. At sa kahulihan makagawa ng kapalit na walangsakit. Ngunit madaming nakabalot na kontrobersiya at ethical issues. Nahahalo pa sa diskusyon ang relihiyon. Ang mahirap ay baka sa iba gamitin ng mga masasamang loob ang science na ito. Kaya mangangailangan ng regulating body.

Mukhang malayolayo pa ang syensya tungkol dito at madamipang mga research na kakailanganin. Maganda man isipin, ngunit wala pa din papalit sa tunay na pagalaga sa ating sarili. Ingatan natin ito dahil nag iisa ang katawan natin at hindi pamagagawan ng kadoble.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 at IZTV 23, tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahaysa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.