Topex Robinson eksit na sa Phoenix

NAGHIWALAY na ang Phoenix at si coach Topex Robinson.

“We thank coach Topex for his five years of service with Phoenix, and wish him the very best as he pursues other endeavors,” bahagi ng statement ng Fuel Masters.

Ang isa sa mga assistant ni Robinson na si coach Jamike Jarin ang sumalo sa nabakanteng pwesto habang naghahanda ang Phoenix para sa season-ending Governors Cup.

“Coach Jamike has been with the team since 2020 and has played a significant role in the team’s building and development process,” dagdag ng management.

Nang maging head coach ng team si Louie Alas noong 2017, isa si coach Topex sa mga unang hinugot niya.

Umalis si Alas bago ang Philippine Cup bubble sa Clark Pampanga noong 2020, naging interim coach si Robinson at sa bubble na rin naging full time head coach.

Sa tournament na ‘yun, giniyahan ni coach Topex ang team na binubuo nina Calvin Abueva, Matthew Wright, Justin Chua, RJ Jazul at Jason Perkins hanggang semis bago natalo sa TNT sa limang laro.

Martes ay hindi na raw sinipot ni Robinson ang ensayo ng Fuel Masters.

Sa Clark bubble din dumating sa team si Jarin. (Vladi Eduarte)