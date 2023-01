Top 5 negosyong pwedeng buksan

Kung curious ka rin kung anong uri ng mga business ang maaaring subukan ngayong taon, this is for you! Ito na ang Top 5 negosyong papatok ngayong 2023 na mula sa mga online seller na nakahanap ng success sa bet nilang produkto.

Kasama dito ang crochet business. Nauuso ngayon ang iba’t ibang mga kasuotan na gawa sa crochet o paggagantsilyo tulad ng tops, dress, polo, cardigan, sumbrero, bikini, at marami pang iba. Kaya naman kung isa ito sa mga hilig mong gawin, subukan mo na rin ‘yang pagkakitaan!

Maaari mo itong ibenta at i-post sa social media account o mga online shopping platform tulad ng Shopee, Lazada, at TikTok Shop.

Sunod, ay ang mga printing business. Ilan sa mga maaari mong i-offer ay xerox, laminate, print, sticker, at cutting papers. Ngayon na unti-unti nang nagbabalik muli sa eskwelahan ang mga estudente ay tiyak na sobrang magiging in-demand dito.

Pangatlo, ay maaari ka ring sumubok ng mga kainan. Ilan sa mga ito ay pares o tapsi. Sa panahon ngayon na mahilig chumibog ang mga tao ay dapat i-take mo ang opportunity na ito upang makilala. Maaari kang mag-isip ng pakulo o paandar na pwede mong i-offer sa ititinda mo upang angat ka sa ibang kakumpetensya.

Pang-apat ay mga rental space o paupahan. Marami rin ngayon ang naghahanap ng matutuluyan. Kung may pwesto sa bahay mo o kaya may budget e pwede kang magpatayo ng apartment o dorm na marerentahan ng mga estudyante o kahit working na.

At panghuli, ay ang mga pampa-fresh. Maaari kang magbenta ng mga beauty product at supplements o vitamins. Patok ito for sure lalo na sa mga marites at bagets na bet magpanda. Siguraduhin lang na kukuha ka sa legit na supplier upang hindi ka rin makagawa ng problema o kapahamakan sa iyong possible customer.

Sabi nga, ang pagnenegosyo ay parang sugal sapagkat ‘di mo alam kung mananalo ka ba o hindi. Kaya dapat na aralin mo muna ito. Maaari kang magsimula sa pag-alam ng iyong target market, lokasyon, presyo, at kung gaano ito karelevant sa mga tao.

Ilan lamang ito sa mga negosyo na maaaring mag-boom at pumatok ngayong taon. Kaya ano pang hinihintay, subukan mo na rin ito! (Moises Caleon)