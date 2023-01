Tips para sumaya ngayong taon, alamin!

Naging malungkot ba ang 2022 mo? O ‘di kaya naman ay hindi mo feel ang taon kaya naman tinatamad ka lagi? O kaya naman ay laging galit o naiinis sa classmate o workmate?

Valid ang nararamdaman mo pero kung gusto mong mabago ang iyong emosyon ngayong taon, worry no more! Narito ang tips para sumaya ngayong taon.

May kanya-kanya tayong paraan para sumaya at tandaan na ang mga nasa listahang ito ay suhestiyon lamang na maaaring makatulong sa iyong 2023. Ayon sa Benilde Well-Being Center (BWC) ng De La Salle- College of Saint Benilde na nakaangkla sa five-step process in transforming frustration into fuel na suhestiyon ng inspirational speaker na si seasoned psychotherapist Sean Grover L.C.S.W., ito ang mga dapat gawin mo ngayong taon kung gusto mong sumaya:

Marami kang pagdadaanang sitwasyon ngayong taon na talaga namang susubok sa pasensya mo. Bakit nga ba hindi masaya ang isang tao? Ang ugat nito ay ang discomfort at dissatisfaction kaya naman kailangan ay alamin mo ang mga ito. Ika nga, ‘face your fear’.

Hindi madali ang pag-alam ng mga dahilan kung bakit hindi ka masaya kaya naman sa pangalawang step na ito, kailangan mong i-consider ang mga option kung paano komprontahin ang mga frustration mo. Maaari mong i-journal ang mga ito, gumawa ng listahan, o ‘di kaya naman ay planuhin, i-rehearse, at kumuha ng mga suporta.

Marami ang tututol sa iyong daan para sumaya na magiging dahilan ng anxiety habang nilalabanan mo ang mga frustration mo sa buhay. Maaaring kahit ang sarili mo ay magdududa kung kaya mo ba talagang sumaya ngunit ang importante, lumalayo ka sa mga taong ito.

Pang-apat ang tipping point. Dito mo malalaman kung ikaw ba ay susuko o magpapatuloy sa pag-abot ng kasiyahan sa kabila ng mga pagtutol. Tandaan na kung ikaw ay sumuko, uulit ka ulit sa una; sa mga frustrations mo sa buhay. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay bumagsak ka sa laban, kundi magsisimula ka ulit.

Pinakahuli, huwag kang sumuko, dito mo na malalaman ang bunga ng iyong pagyakap sa daan sa kasiyahan; ito man ay confidence ngayong taon o maturity. Sa bawat pagyapak mo sa limang hakbang patungo sa kasiyahan, tandaan na lagi mong mararamdaman ang pagiging inspired at enlivened sa buhay. (MJ Osinsao)