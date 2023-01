Sofia, Allen nag-iyakan sa presscon

Hindi napigilan na maging emotional ang mga bida ng malapit nang ipalabas na bagong primetime series ng GMA na Luv Is: Caught In His Arms na sina Sofia Pablo at Allen Ansay.

Ayon kay Allen, sila raw ni Sofia ang nag-push ng loveteam nila para mapansin ng GMA. Iba kasi ang pina-partner noon sa kanila pero noong magkaroon ng pandemic, nagkaroon sila ng pagkakataon na ipakita na bagay silang magka-loveteam.

“Pinush po talaga namin na maging loveteam kami. Noong magkaroon ng pandemic, binuo namin ‘yung Team Jolly sa TikTok.

‘Yun ay para magkaroon kami ng followers at ipakita namin na may chemistry kami ni Sofie. Nagpapasalamat ako sa mga naging followers namin. Dalawang taon kaming sinuportahan ng fans kaya heto nagkatotoo ang loveteam namin ni Sofie,” sey ni Allen.

Bilib lang daw si Sofia sa pagiging masipag ni Allen noong maging mabuo na ang AlFia loveteam nila. Noong binigay sa kanila ang Luv Is project, kinabahan si Sofia dahil alam niyang hindi masyadong magaling magsalita ng English si Allen.

“Hindi naman ang naging dahilan para mag-give up siya, Talagang nag-aral siya ng mga tamang pronunciation. During our lock-in taping, seryoso siya sa character niya at kung meron siyang hindi mabigkas ng tama, humihingi siya ng tulong sa amin.

“Kaya natuwa ako at si Allen ang naging loveteam ko kasi nandoon na ‘yung concern namin sa isa’t isa. We have each other’s back. Kung sino ang may kailangan ng tulong, nandoon kami agad para sa isa’ isa.”

Bukod sa Alfia loveteam, kasama rin sa Luv Is ang mga baguhang talents ng Sparkle na SPARKADA na sina Vince Maristela, Tanya Ramos, Michael Sager, Caitlyn Stave, Raheel Bhyria, Cheska Fausto, Sean Lucas at Kirsten Gonzales. (Ruel Mendoza)