Sintunado, sakit sa tenga: Pagkanta ni Anji Salvacion nilait ng mga fan

Sa halip na maging “happier” ang mga netizen sa solo spot singing number ni Anji Salvacion sa It’s Showtime, nalungkot, nabuwisit ang marami sa boses niya.

Guest si Anji sa Kapamilya noontime show at inawit niya ang hit single ng international recording artist na si Olivia Rodrigo.

Hindi pumasa sa pandinig ng mga netizen ang timbre at istilo ni Anji sa kanta, na ayon sa mga ito ay sintunado at parang may pumipreno sa break ng sasakyan.

Sey ni @dyeseblythe sa pinoste nyang clip ng kanta ni Anji, “This is a great example na porket gusto mo, kaya mo. She literally ruined the song with her pilit na emotion. May binabagayang boses kasi ang mga kanta. Dapat kinanta nalang nya yung original song nya sa PBB na Dalampasigan. She sounds so much better sa original song nya.”

Reaksyon naman @AltKpamilyaCh san ire-tweet nitong video, “Amaccana accla! Ako ang napapagod sayo.”

Sey naman ni @_aiaeei, “Parang yung preno sa super vikings kapag pahinto na.”

“Penge ngang oil may squeaky sound dito,” hirit naman ni @CathySalvador.”

Sawsaw namang sabi ni @supernegatrona, “Tunog rubber ducky na pinanggigilan iyong pagpiyok piyok niya. Even the audience agrees. Y’all heard that muted applause, right? Inuuna kasi kaartehan e. Ammacana Anji.”

Yassi pagod nang magpaseksi, bet nang makipagbugbugan

Umuungot ng action project si Yassi Pressman ngayong 2023 at tila gusto nitong pasiklaban si Jane de Leon ng “Darna”, dahil sa ipinagmamalaki nitong physique ngayon.

Binahagi ni Yassi ang ilang clip ng work-out routine niya sa Instagram kung saan makikita ang super-effort ng aktres na maibalik sa dating alindog ang kanyang katawan.

Hindi madali ang fitness journey ni Yassi lalo’t pangmalakasan ang kanyang program, gaya nang pagbubuhat ng malalaki at mabibigat na metal plates para magkaroon ng muscle ang kanyang legs at tumambok nang husto ang kanyang puwet.

Ginamit ding pabigat ng kanyang katawan ang metal barbells para ma-achieve nito ang kanyang pamatay na abs.

Sumisipa, sumusuntok sa kanyang instructor ang isa ring programa ni Yassi.

Ang ending nakuha nya ang kanyang inaasam na “borta body”, na siya ngayong kinaiinggitan ng mga fan at pinagnanasaan ng mga manyakol.

Isang inspirasyon nga ang pinagdaanan ni Yassi at sa final result ng kanyang pagwu-work out.

Mula sa pagkakaroon niya ng belly fats nagawa nitong magkaroon ng abs. Sabi niya sa post, ready na siya sa mga action film kung mabibigyan sya ng ganitong project.