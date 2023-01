Sino mas sikat, mahusay? Sarah, SB19 bakbakan sa P-Pop Song of the Year

Bongga pala ang magaganap na bakbakan sa pagitan nina Sarah Geronimo, at siyempre ng SB19, ha!

Well, pareho kasi silang nominadong P-Pop Song of the Year sa WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards Nominees.

Si Sarah ay para sa kanta niyang ‘Dati-Dati’. Ang SB19 naman ay para sa kanta nilang WYAT (Where You At).

Ang WPVR ay mula sa Platinum Vibes Radio na base sa New York.

Bukod kina Sarah at SB19, nominado rin sa P-Pop Song of the Year ang Alamat sa kanta nilang Aswang, pati na rin ang BGYO sa kanta nilang Magnet. Makakalaban din nila ang KAIA sa kanta nilang Blah Blah.

Heto nga ang mababasa mo sa Twitter account ng WPVR:

“Coming soon. 2022 Year-End Pinnacle Awards.

“We celebrate the music, artists and fandoms that played the biggest factor in our everyday programming for 2022 in over 30 categories.

“Important dates to be announced soon:

“Nominations Announcement (5 nominees per category)

“Fan Vote Opens for Awards (Fan Votes will play a part, however, will not be a determining factor in award selection as some fanbases are larger than other.)

“Pinnacle Awards broadcast.”

Mababasa rin sa ‘List of Some of the Nominees’ ang mga sumusunod na pangalan :

Aidan Bissett, Agnez Mo, Andrea Godin, Arashi, Ballistik Boys, Beyonce, BGYO, Blakpink, BTS, Burna Boy, Calvin Harris, Carly Rae Jepsen, Chris Brown, Diplo, Doja Cat, Dua Lipa, Elan Suave, Fortella, Fuji Kaze, Harry Styles, Imagine Dragons, Justin Bieber, King & Prince, Kream, Lil Baby, Lizzo, Nav, Psychic Fever, Pusha Preme, Rayvon, SB19, Sorenza Nuryanti, Starkillers, Sugar Bear, Tate Mcrae, The Rampage, The Weekend, Tomohisa Yamashita, Valencia, Victor Daze, Willis Love, Wizkid.

Sobrang excited na nga ang mga fan ni Sarah, at todo shout out na sila sa Twitter.

“Iba talaga si Sarah, siya lang ang solo, oh!”

“Grabe Sarah G, nag-iisang solo artist, representing P-Pop. Dati-Dati is a major hit at trending lalo na sa TikTok.”

“Sana magkaroon ng collab si Sarah at SB19.”

“All songs are very good but ‘Dati-Dati’ of Sarah G is a major hit especially in TikTok.”

Well, wala pang announcement kung kailan ilalabas ang mga nanalo. Pero, malinaw nga na mahalaga rin ang boto ng mga fan, pero hindi `yon ang magdidikta kung sino ang dapat manalo. (Rb Sermino)