Sana all! Jordan Clarkson bumili ng P413M mansiyon

NAKAHANAP ng kanyang bagong tirahan ang Utah Jazz guard at Filipino-American na si Jordan Clarkson.

Ang miyembro ng Gilas Pilipinas national team member ay bumili ng $7.5 million (higit P413 milyon) mansion sa kanyang hometown sa San Antonio na inaasahang mas magbibigay inspirasyon sa dating Sixth Man of the Year ng NBA upang mas paigtingin ang kanyang pagnanais na makatikim ng titulo sa liga.

Nakatayo ang bagong bahay ni Clarkson sa 10,100 square feet na lupain na may limang bedroom.

Mayroon din itong in-home elevator, game room at outdoor casita.

Kasama din sa pagbili ang theater na mayroong stadium seating at isang swimming pool na kumpleto sa bar at may pizza oven. (Lito Oredo)