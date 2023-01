Rich Italian-Arabian lakas tama kay Cortesi

Matindi na ang bakbakan sa Miss Universe 2022 na sa New Orleans, USA nga ginanap.

Siyempre gusto nating ang ating pambatong si Celeste Cortesi ang mag-uwi nito, kahit pa nga sandamakmak din ang magaganda at mga ismarteng kalahok gaya ng Puerto Rico, Colombia, Curacao, Venezuela at Dominican Republic.

At least sa Asia, keri talaga nating i-claim na si Celeste ang ‘pinaka’ sa lahat kahit pa nga isang Thai ang may-ari ngayon ng Miss Universe franchise at posibleng paboran ang taga-Thailand na atat na atat din sa title.

On a lighter note, nasagap namin ang chikang mayroon palang ardent suitor si Celeste na very prominent at rich Italian-Arabian na todo-todo ang support.

Kung si Kim Domingo raw ay nagagawang magpadala ng “food cart” para sa kinababaliwang Korean actor na si Cha Eun Woo, itong suitor daw ni Celeste ay hindi lang food cart ang ibinibigay sa mga rah-rah teams ni Celeste na nasa New Orleans.

Ultimo mga hotel accommodation, sasakyan at tickets for the preliminary, national costume, at hanggang inals night ay sinasagot nitong suitor to ensure na dadagundong ang venue for Miss Philippines.

Pero sorry na lang dahil nandoon din ang boyfriend ni Celeste na si Matthew, ha!

Datung ni Kim pinagdudahan ng mga inggitero

Speaking of Kim Domingo, marami ang nagtatanong kung gaano raw ba kayaman ang aktres para ma-afford nito ang mga pinaggagawa for Cha Eun Woo?

Hindi naman daw ito ganun ka-bongga sa career at sure raw ang mga basher na hindi rin naman ganun kataas ang talent fee nito.

Ano bang pakialam ninyo kung sa mga ganyang kabaliwan nakakakuha ng happiness si Kim? Ang importante, hindi niya ninanakaw o iniaasa sa iba ang masasabi nating katas ng kanyang pinaghirapan noh!

Ang dami niyong hanash. Inggit lang kayo.

Sabi nga, pag inggit, pikit!

Lustre mas choosy na ngayon

Hindi pa rin makapaniwala ang buong cast ng Deleter na sila ang tinanghal na biggest winner sa 2022 MMFF.

Sa thanksgiving party na ibinigay ng Viva Films sa media, sinabi best actress winner Nadine Lustre na may kakaibang high na naidulot sa kanya ang Deleter.

Bumalik daw ang gana niya sa pagtatrabaho at nabigyan siya ng oportunidad na mas maging mapanuri sa mga future projects niya.

At dahil siya ngayon ang kinukunsider na most serious actress sa henerasyon niya, hindi naman daw siguro masama kung mas magiging ‘choosy’ siya sa mga roles na ipagagawa sa kanya.

All is well na din nga pala sila ng Viva Films sa usaping legal na minsan daw ay nagdulot sa kanya ng sobrang stress at nakakapagod na “existence” dahil sa mga sari-saring intriga at iskandalo na ikinabit dito.