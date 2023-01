Pinay sports superstars Alyssa Valdez, Hidilyn Diaz-Naranjo bonding sa New York

HABANG nakabakasyon ay aksidenteng nagkatagpo ang dalawang kinikilalang pambihirang babaeng atleta sa bansa na sina Olympic gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo at ang tinaguriang Phenom ng Philippine volleyball na si Alyssa Valdez.

Sa kanyang Facebook account ay ibinahagi ni Valdez ang kanilang litrato ni Diaz-Naranjo habang kapwa sila nasa New York City at nagbabakasyon nitong nakaraang holiday season.

Sinamantala ng dalawang sikat na atleta ang pagkakataon upang makapamasyal habang nasa ibang bansa at hindi pa nagsisimula ang ensayo sa kani-kanilang larangan ng palakasan.

“Got to see ate Hidilyn Diaz in New York! Forever idol!” ayon sa cption ni Valdez sa kanyang post.

“I’m so happy to see you Alyssa Valdez. Mga furbabies naman natin magkita soon,” sey naman ni Hidilyn.

Patuloy na nagpapagaling ng kanyang paa si Valdez matapos itong magtamo ng injury bago magsimula ang nakalipas na final round ng PVL Reinforced Conference.

Nitong unang linggo ng taon, ibinahagi din ni Valdez ang pagsisimula ng kanyang rehabilitasyon para sa kanyang paa, kung saan aniya ay malapit nang matanggal ang cast na nakalagay dito.

Ang weightlifting star namang si Diaz-Naranjo ay naghahanda na para sa kanyang bagong timbang na 59-kilogram category sa target na 2024 Paris Olympics gold medal. (Annie Abad)